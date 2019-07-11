Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода

Статистика Центрального Банка (ЦБ) Российской Федерации свидетельствует о том, что на начало июля две тысячи девятнадцатого года международный денежный долг Российской Федерации составляет на сегодняшний день $482,4 млрд. Из этого следует, за полгода задолженность выросла на $27,7 млрд, или на 6,1%. Значительную роль в увеличении международной задолженности сыграл выкуп иностранными инвесторами российских бумаг, сообщает BFM.ru