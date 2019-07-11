Путин считает предложение Зеленского о расширении «нормандского формата» интересным

Владимир Путин ответил на вопрос корреспондентов о предложении Владимира Зеленского организовать встречу при участии глав Германии, Франции, Великобритании и США.

По словам президента России, Москва готова вести переговоры с Киевом в любом формате, однако, встречу следует проработать должным образом, а в Киеве сформировать правительство.

Путин отметил, что Москва ни от одного подобного мероприятия никогда не воздерживалась, в том числе и от расширения нормандского формата.

По словам российского лидера, любые встречи международного уровня необходимо хорошо подготавливать. Также более конкретно обсуждать какие-либо вопросы с Украиной можно только в том случае, когда новое правительство Киева окончательно сформируется.

Помимо этого Путин напомнил, что в скором времени Тереза Мэй оставит свою должность, сообщает ТАСС.