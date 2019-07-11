Источник назвал возможную причину пожара на газопроводе в Мытищах

По информации источника издания ТАСС пожар на газопроводе в Мытищах мог произойти из-за сильной изношенности трубы.

Напомним, что в Мытищах произошел крупный пожар в районе Северной ТЭЦ. Высота пламени достигала нескольких десятков метров. Также очевидцы сообщили, что слышали взрыв. По предварительным данным во время пожара пострадало восемь человек. В борьбе с пожаром была задействована авиация.