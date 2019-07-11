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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

11.07.2019 17:11
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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Специалисты Роскачества пояснили, как можно предупредить взрыв аккумулятора смартфона или ноутбука.

В Центре цифровой экспертизы подчеркнули, что подобные происшествия случаются по следующим причинам: заводской брак, старение техники и ее перегрев.

Они добавили, что в таких гаджетах используется один вид энергоносителя – литиево-ионный аккумулятор. Подобный тип энергоносителя начинает выбрасывать газ при сильном перепаде температуры из-за чего батарея может «надуваться». Только в редких случаях возможно своевременно обнаружить утечку. Необходимо помнить, что любое повреждение или удар приводят к сильному перегреванию батареи, что может спровоцировать взрыв.

Чтобы предупредить взрыв аккумулятора, Роскачество предлагает придерживаться следующих рекомендаций: во-первых, необходимо использовать только фирменные зарядные устройства.

Во-вторых, исключить перегрев гаджета. Оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами также запрещается. Во время зарядки аккумулятора необходимо воздерживаться от запуска энергоемких приложений.

В-третьих, нужно максимально обезопасить устройство от падения.

В-четвертых, опасно класть смартфон в задний карман брюк, ведь риск взрыва аккумулятора возрастает. Например, вы можете сесть на твердую поверхность, что приводит к повреждению гаджета.

В-пятых, если вы обнаружили деформацию или вздутие аккумулятора, тогда использование технического устройства следует прекратить, потому что начавшиеся химические реакции могут привести к взрыву.

В случае, если батарея девайса загорелась, нужно из розетки выдернуть зарядное устройство, но при этом не прикасаться к телефону. При возможности необходимо накрыть гаджет чем-то, что плохо горит, или бросить его в воду. Рекомендуется обесточить помещение, пишет ТАСС.

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