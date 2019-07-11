Бюст маршала Жукова восстановили в Харькове

Мэр города Геннадий Кернес в четверг объявил, что бюст маршала Жукова, снесенный в Харькове националистами, был восстановлен.

Кернес разместил фотографию бюста советского полководца на своей странице в Facebook. Также он подчеркнул, что выполнил свое обещание по восстановлению памятника Жукову.

Напомним, что на Украине с мая 2015 года в силу ступил закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно ему распространение советской символики запрещено на территории государства, а именно закон предусматривает также и переименование улиц и городов Украины, названных в честь деятелей Советского Союза, пишут РИА Новости.