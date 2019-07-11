Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Издание «theБабель» сообщило, что экс-глава Украины Перт Порошенко обязан появиться 17 июля в Госбюро на допрос.

Бывший советник Порошенко и юрист Андрей Портнов уточнили, что его вызывают по подозрению в легализации преступных денежных средств на сумму $300 миллионов во время продажи завода «Кузня на Рыбальском».

Отмечается, что украинский экс-президент ранее уже выступал фигурантом ряда громких уголовных дел, связанных со злоупотреблением служебным положением и властью при назначении должностей в «Центрэнерго», незаконным назначением правительства, фальсификацией документов при образовании депутатских фракций, узурпацией судебной власти и противозаконным присвоением телеканала «Прямой». Также Порошенко подозревали в государственной измене после инцидента в Керченском проливе.

Помимо этого его допрашивали в качестве свидетеля по делу гибели во время Евромайдана в 2014 году мирных граждан.

Подчеркивается, что ряд уголовных дел, возбужденных против Петра Порошенко, основаны на заявлениях Портнова, сообщают РИА Новости.