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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

11.07.2019 14:08
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Еще один россиянин был заключен под стражу Лефортовским московским судом по подозрению в государственной измене. На этот раз был арестован Константин Антонец, муж Антонины Зиминой, которая ранее была задержана по такому же обвинению.

Из-за секретности фабула таких дел не раскрывается, однако стало известно, что под стражей Антонец пробудет до третьего сентября.

Ранее был задержан помощник полпреда президента на Урале Александр Воробьев. Подробности его дела неизвестны, но выяснилось, что бывший чиновник в Варшаве проходил обучение государственному управлению, пишут РИА Новости.

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