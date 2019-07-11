В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Горожане Свалява Закарпатской области в ходе митинга партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», посвященного его предвыборной кампании, освистали экс-главу Украины.

Толпа перекрыла дорогу бывшему президенту, выкрикивая в его адрес фразы «позор» и «вор». Кто-то даже пытался ухватить за пиджак Порошенко.

От негодующей толпы бывшего лидера страны спасла охрана.

Отмечается, что несколько дней назад жители Хмельницкого также «радушно» приняли Петра Порошенко с криками «позор». Этот город экс-президент посетил в рамках своего предвыборного тура.

Порошенко заявил, комментируя поведение разъяренных жителей, что негодующие в следующий раз будут получать «по морде», передают РИА Новости.