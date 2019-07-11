В Мытищах произошел крупнейший пожар на ТЭЦ, есть пострадавшие

В Мытищах, в районе 90-го километра МКАД, случился крупнейший пожар на территории Северной ТЭЦ. Как передает РИА Новости со ссылкой на информацию от МЧС, высота пламени достигает нескольких десятков метров. Ряд СМИ сообщает, что речь идет о 50 метрах. Также, по словам очевидцев, были слышны взрывы. Согласно предварительной информации, в результате пожара пострадало восемь человек. В тушении пожара задействована авиация.