В Крыму в рамках учений высадилось 2,5 тысячи десантников

Примерно две с половиной тысячи десантников произвели высадку в восточной части Крымского полуострова, информирует РИА Новости. Как уточняется, это произошло в рамках учений Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Военно-транспортной авиации (ВТА). Высадка производилась с 600-метровой высоты. В мероприятии было задействовано сорок самолетов Ил-76. После этого десантники успешно выполнили тактическую задачу, суть которой состояла в захвате объектов, принадлежащих условному противнику.