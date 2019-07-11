Иранские катера пытались остановить британское судно

Несколько иранских катеров в Ормузском проливе пытались остановить британское торговое судно – этот факт подтвердил представитель Минобороны Великобритании. Как передает ТАСС со ссылкой на Reuters, информация об этом поступила от британского правительства.

«Фрегат британских ВМС Montrose был вынужден расположиться между иранскими судами и торговым судном British Heritage и сделать устное предупреждение, после которого они развернулись», - цитируют СМИ сообщения британских властей.

Поясняется, что речь идет о трех иранских катерах, а не пяти, как ранее сообщали некоторые СМИ. Подробности инцидента и обстоятельства случившегося будут сообщены позднее. Также ожидаются комментарии сторон.