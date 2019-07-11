Средний чек россиян в июне увеличился до 556 рублей

Согласно исследованию, проведенному специалистами холдинга "Ромир", средний чек россиянина за один поход в магазин в июне показал незначительный рост и составил 556 рублей, что на 3 рубля больше, чем общая сумма майского среднего чека, который составлял 553 рубля. Тем не менее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний июньский чек увеличился на 2,4%.

Президент холдинга "Ромир" Андрей Милехин прокомментировал полученные показатели. По его словам, в соответствии с тем, что в прошлом месяце произошло незначительное увеличение суммы среднего чека при небольшом росте повседневных расходов свидетельствует о том, граждане страны все еще продолжают экономить, пишет РИА Новости.