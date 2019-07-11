Путин призвал увеличить темпы экономического роста России

Во время совещания по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил о необходимости обратить особое внимание на увеличение темпов роста экономики страны. При этом российский лидер отметил положительные тенденции, которые наметились в экономике. Тем не менее президент подчеркнул, что несмотря на положительную динамику, необходимо добиваться ускорения темпов экономического роста. Этому, по словам Путина, будет способствовать поддержание общей макроэкономической стабильности, сохранение стабильности в сфере государственных финансов, снижение инфляции до целевых значений в 4%, а также снижение безработицы, пишет РИА Новости.