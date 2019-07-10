Рубль резко подорожал на заявлении главы ФРС США Пауэлла

Сегодня после 15:00 по московскому времени рост рубля максимально увеличился. К 19:40 по московскому времени курс доллара на бирже Москвы сократился на 77 копеек до 63,15 рублей, а евро на 51 копейку до 71,09 рублей.

Индекс Московской биржи 10 июля в полдень добавлял по 0,3%, но к завершению дня сравнялся со значением 9 июля, 2822,75 пункта.

На заседании в палате представителей конгресса Соединенных Штатов Америки Джером Пауэлл выступил с заявлением, что видит риски для экономики Америки, а трейдеры в свою очередь опубликовали его слова со смыслом о том, что процентная ставка Федеральной Резервной Системы (ФРС) подлежит упадку в этом месяце.

Джером Пауэлл отметил, что положение экономических перспектив в мире в последнее время неустойчиво и добавил, что ФРС будет продолжать работу в штатном режиме, сообщает Ведомости.