Кортеж с губернатором Донецкой области попал под обстрел

«Украинская правда» десятого июля опубликовала у себя на официальном сайте сообщение о том, что кортеж, в котором перемещался глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко оказался в области военных действий в Донбассе и попал под обстрел. В ходе стрельбы государственный служащий не пострадал. Известно, что после поражения противотанковой управляемой ракетой один из военнослужащих погиб, еще один получил ранение. Напомним, в начале этого месяца на официальной странице штаба украинской Операции объединенных сил (ООС) опубликовали информацию об обстреле санитарной машины «Хаммер» в области боевых действий на окраине Донбасса, которая вывозила пострадавшего с поля боя. В результате попадания противотанковой самоуправляемой ракеты водитель автомобиля и медсестра погибли, и двое украинских военнослужащих получили ранения средней тяжести. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данное событие, как попытку сорвать тяжелейшие переговоры по прекращению огня в Донецкой Народной Республике, сообщает Лента.ру.