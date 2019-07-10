Телемост с Украиной пройдет на российском телевидении

Член политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа- За жизнь», депутат Рады Тарас Козак, которому принадлежит украинский телевизионный канал NEWSONE на встрече с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым в Москве заявил о том, что двенадцатого июля на российском телеканале «Россия 1» состоится телемост между Украиной и Россией. Украинский депутат выразил благодарность российским журналистам, поскольку они не оставляют идею телемоста, так же он выразил надежду, на то что общение между странами не закончится и будет развиваться в положительную сторону.

Известно, что передача «Надо поговорить» будет идти на канале «Россия 1» 12 июля в 18:00, а все участники мероприятия соберутся в московской студии ВГТРК. Ранее, телеканал NEWSONE был ответственным за проведение телемоста с украинской стороны, но был вынужден отменить его в целях безопасности, сообщает Россия РТ.