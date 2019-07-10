Диетолог и фитнес-тренер оценили американский способ похудеть

Российские фитнес-тренер Ксения Пономарева и диетолог Елена Соломатина в эфире передачи на радиостанции «Вечерняя Москва» оценили один из американских способов похудения. Российские специалисты придерживаются мнения, что каждому человеку требуется индивидуальная диета и комплексы упражнений. Американские специалисты в свою очередь считают, что людям, желающим прийти в форму или избежать заболеваний, связанных с сосудами, сердцем, ожирением нужно обратить внимание на укрепление мышц, а не на потерю веса в целом. По мнению Елены Соломатиной, физическую нагрузку следует совмещать с рациональным питанием, тогда будет хороший результат. С мнением американских коллег согласна фитнес-тренер Ксения Пономарева, но она пояснила, что каждому человеку все же нужен определенный комплекс упражнений, назначенный специалистом, сообщает Российская Газета.