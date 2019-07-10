Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи

Канцлера Германии Ангелу Меркель уже третий раз одолел приступ дрожи. Инцидент случился в Берлине во время беседы Меркель с финским премьер-министром Антти Ринне .

Впервые она начала сильно трястись 18 июня в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Участники мероприятия заметили, что Меркель сильно дрожала, но к ней никто не осмелился подойти, так как побоялись нарушить протокол.

Второй раз подобный инцидент произошел с канцлером на приеме у главы Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Представители кабинета министров в обоих случаях утверждали, что самочувствию Меркель ничего не угрожает, сообщает ТАСС.