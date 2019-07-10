Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе

Владимир Тищенко объявил, что в августе граждан России ожидает типичная для этого времени года погода, однако в ряде районов страны ожидаются аномалии.

По словам руководителя отдела Гидрометцентра, в европейской части России и на Крымском полуострове температура будет стремится к своей норме. В регионах, расположенных южнее столицы и в Казани в августе прогнозируется снижение температуры на 1C.

В Туве, Иркутской области и на юге Красноярского края ожидаются слабые неблагоприятные аномалии. Температура превысит значение нормы в Амурской и Магаданской областях, на востоке Якутии, в северной части Уральского федерального округа и практически во всех регионах Хабаровского края.

Прогнозируется нехватка дождей в таких регионах, как Крым, Мурманская и Магаданская области, юго-запад Центрального федерального округа, Чукотка, север Якутии и почти вся территория Хабаровского края.

А вот изобилие осадков ожидается на юге Якутии и Урала, в центральной части Красноярского края, на западе Северо-Западного округа, на юге Приволжского федерального округа и в районе Каспийского моря, передает «Lenta.ru».