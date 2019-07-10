Матрасы выделяют высокие уровни вредных веществ во время сна

Сотни предметов домашнего обихода, включая мебель, краски и электронику, выделяют летучие органические соединения (ЛОС), которые на высоких уровнях могут представлять риск для здоровья. Теперь исследователи, опубликовавшие свою работу в ACS «Environmental Science & Technology» , измерили уровни выбросов газообразных соединений, выделяемых несколькими типами полиуретановых матрасов в условиях имитации сна, и обнаружили уровни некоторых ЛОС, которые могут вызывать беспокойство у детей и младенцев. Тем не менее, до сих пор нет доказательств неблагоприятного воздействия на их здоровье.

Воздействие высоких уровней ЛОС может вызвать раздражение глаз, носа и горла, головные боли, а некоторые соединения даже рак. Во время сна люди, вероятно, вдыхают больше летучих органических соединений из-за плохой вентиляции в спальне и непосредственной близости носа и рта к матрасам и постельному белью, которые выделяют соединения.

Яэль Дубовски и его коллеги хотели измерить уровни нескольких летучих органических соединений, выделяемых восемью различными полиуретановыми матрасами для детей и подростков, и сравнить их с уровнями риска для данных соединений. Кроме того, исследователи хотели выяснить, как температура, влажность и концентрация углекислого газа, которые увеличиваются, когда люди лежат на матрасе в течение нескольких часов, могут влиять на выбросы.

Команда поместила куски полиуретановых матрасов в камеры с непрерывным потоком, собрала выходящий воздух и проанализировала уровни 18 различных ЛОС. Ученые обнаружили, что восемь матрасов выделяют очень похожие количества летучих органических соединений, за исключением огнезащитного состава, выделяемого только матрасом для новорожденных. Матрасы выпускали больше летучих органических соединений при повышении температуры для имитации тепла тела.

Команда оценила дозы ЛОС, вдыхаемые взрослыми, младенцами и подростками, и обнаружила, что большинство из них были значительно ниже эталонных уровней риска рака и неонкологического риска для этих соединений. Однако для младенцев и детей младшего возраста вдыхание некоторых соединений (например, ацетальдегида, формальдегида и бензола) может вызвать опасения. Специалисты подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований, для выяснения возможных последствий хронического вдыхания высоких уровней ЛОС маленькими детьми, пишет phys.org.