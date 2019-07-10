В Германии хотят снести памятник под Прохоровкой

Журналист немецкой газеты Die Welt из отдела историй Свен Феликс Келлерхофф предлагает немедленно снести мемориальную звонницу, которую возвели на Прохоровском поле в память о погибших солдатах под Прохоровкой в танковой битве 1943 года. По словам редактора, крупного сражения и победы советской армии не было, всего лишь 186 немецких танков против 672 машин-камикадзе Советского Союза.

По мнению Келлерхоффа, последние исследования показывают, что крупного танкового сражения под Прохоровкой никогда не было, и войска СССР не одерживали никакой победы. Эти данные, по словам журналиста, основаны на реальных фотографиях, обнаруженных британским исследователем Бенджамином Уитли в одном из архивов Америки. Якобы кадры аэрофотосъемки этого поля были сделаны пилотами Люфтваффе. Также Келлерхофф в своих выводах ссылается и на немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера.

Отмечается, что журналисты Германии уже не первый раз обращаются к исследованиям немецких и британских ученых, однако к российским историкам за разъясненьями никто не обращался.

В статье сказано, что 186 немецких танков на самом деле бились против 672 бронемашин РККА. К концу дня вермахт потерял всего лишь пять единиц техники, в то время как СССР лишились около 235 танков.

Редактор назвал тактику Красной армии в этом бою «камикадзе», так как советские танки столпились перед узким мостом, став легкой мишенью для танкистов второго танкового корпуса СС.

Также Келлерхофф возмущен тем, что памятник под Прохоровкой воздвигнут в память о погибших советских солдатах, не пропустивших врага на территорию CCCР ценой собственной жизни. По его мнению, Германия в праве сама решать, кому и какой памятник ставить на своей земле.

Немецкие СМИ уже неоднократно предпринимали попытки к пересмотру итога сражения под Прохоровкой. Также летом прошлого года издание Deutsche Welle опубликовало статью, в которой развенчивался миф об этом эпизоде в качестве переломного момента в ходе Второй мировой войны.

Летом 2019 года Владимир Путин осудил предложение о сносе памятников и героизацию нацизма в государствах Восточной Европы.

Бой под Прохоровкой произошел 12 июля 1943 года. Многие исследователи утверждают, что сражение между Рабоче-крестьянской Красной армией и частями вермахта и СС стало крупнейшим в истории.