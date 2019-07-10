Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина

Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков опровергает информацию, опубликованную в СМИ, о том, что под колеса президентского кортежа чуть не попала девушка.

Песков говорит, что на самом деле в Екатеринбурге Владимир Путин остановился, чтобы пообщаться с гражданами города.

Ранее в издании «Коммерсантъ» появилась новость о том, что уже после того, как президентский кортеж отъехал от корпуса Уральского федерального университета, к нему кинулась девушка. Согласно данным газеты, Путин вышел из машины, чтобы помочь ей.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что действительно понадобилась помощь одной из девушек, однако это произошло во время встречи Владимира Путина со студентами в стенах университета. Песков пояснил, что девушка чуть не упала в обморок, так как сильно перенервничала, но ей помогли врачи президента, и она пришла в себя.

Вчера глава России прибыл в Екатеринбург для участия в пленарном заседании II Глобального саммита по производству и индустриализации. Во время этой деловой поездки Путин сделал ряд важных заявлений, в том числе он высказался против введения санкций в отношении Грузии, пишет «Lenta.ru».