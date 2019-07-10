Эрдоган рассказал, что будет делать с российскими ЗРК С-400

Глава Турции Тайип Эрдоган рассказал о том, что он будет делать с российскими ЗРК С-400, передает ТАСС. По его словам, Анкара ими воспользуется, если на страну будет совершено нападение. И на это Турция имеет полное право, убежден Эрдоган.

Кроме этого, турецкий лидер сообщил, что в ближайшее время с Россией планируется совместный проект по производству С-400. Даже несмотря на сопротивление ряда стран. Никаких проблем в этом направлении не возникнет, подчеркнул Эрдоган, поскольку с российским лидером Владимиром Путиным было заключено соответствующее соглашение.