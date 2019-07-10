Украинским детям, выступавшим в России, запретили участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины приняла решение запретить детям, выступавшим в России, участвовать в детском Евровидении, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В сообщении говорится, что юных музыкантов даже не допустят до отборного этапа. Их также могут снять с конкурса в любой момент либо вообще отменить все результаты. Подчеркивается, что речь идет о тех детях, кто уже выступал в России либо только планирует это сделать.