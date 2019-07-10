Трагедия в Баренцевом море с моряками могла произойти из-за диверсии

Комиссия во главе с главкомом ВМФ Николая Евменова ведет изучение обстоятельств трагедии, произошедшей в Баренцевом море, в результате которой погибло четырнадцать моряков-подводников, передает РБК. Как пишет издание, возгорание на подлодке могло случиться из-за диверсии либо короткого замыкания в электрическом щитке. Поле чего случился пожар и взрыв. При этом не исключено, что могло произойти и столкновение с внешним объектом. Окончательные выводы, вероятно, будут сделаны позднее.