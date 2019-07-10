В украинском МИДе назвали три составляющих противодействия России

На Украине продолжают рассуждать о противостоянии России. В этот раз, как передает Газета.ру, с очередным заявлением выступил глава МИД Украины Павел Климкин. В своем микроблоге Twitter он обозначил три вещи, которые, как он убежден, помогут противодействовать Москве. При этом он отметил, что предложение украинского лидера Зеленского о встрече с Путиным в Минске, имеет право на существование. Что касается тех самых мер противодействия, то, как заявил Климкин, для этого необходима поддержка со стороны международных партнеров, а также согласованность действий и четкая стратегия.