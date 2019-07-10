Грузинские оппозиционеры приедут в Москву

Оппозиционеры из грузинского парламента партии «Альянс патриотов» планируют в ближайшие несколько дней посетить российскую столицу с целью «принести добро» своей стране. Как передает РИА Новости, об этом в своем Facebook проинформировала лидер политической силы Ирма Инашвили.

При этом, ранее парламентарии этой партии заявляли, что по причине осложнившихся отношений с Москвой они не поедут в Россию, где 24 июня должны были принять участие в форуме «Развитие парламентаризма».

Инашвили отметила, что все это время ситуация была очень напряженной, которую парламентарии пытались урегулировать. «Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход», - заявила лидер партии.