В России могут появиться турбоперекрестки и квадратные светофоры

Глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский рассказал о нововведениях, которые скоро появятся на российских дорогах. Так, речь идет о появлении новых турбоперекрестков, которые позволят меньше перестраиваться во время кругового движения, так как, по словам Шумского, большая часть аварий при круговом движении происходит именно из-за неправильной смены ряда водителями.

Также, предполагается введение новой квадратной конфигурации светофоров, которые будут оснащены дополнительными элементами, такими, как стрелки направления движения и разворота, идущий человек и запрещающий движение красный крест.

Помимо этого будут внесены изменения в дорожную разметку, которая станет не такой скользкой, на "зебрах" установят датчики движения, а перед пешеходными переходами будет сужена проезжая часть, пишет газета Известия.