Путин напомнил о том, что Обама не выполнил договоренности по Украине

Во время интервью, которое президент России Владимир Путин дал для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", российский лидер вспомнил о договоренностях с США по Украине. Так, по словам президента, в то время, когда главой США был Барак Обама, между Россией и Соединенными штатами были достигнуты определенные договоренности в отношении ситуации, сложившейся на Украине. Тем не менее, данные договоренности остались не выполнены американской стороной. Владимир Путин не стал вдаваться в подробности и раскрывать детали ситуации, заявив, что есть "определенные вещи, о которых мы публично не говорим", пишет РИА Новости.