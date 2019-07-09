Зеленский отменил парад в День независимости Украины

На личной странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в этом году отменяет военное шествие в День независимости Украины с целью экономии денежных средств. Владимир Зеленский решил за счет военного парада премировать военнослужащих Украины в знак благодарности за их стойкость. Около одиннадцати с половиной миллионов долларов США будет распределено между всеми военными подразделениями Украины, сообщает РБК.