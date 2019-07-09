Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Заместитель главы правительства Максим Акимов сообщил, что к две тысячи двадцать второму году в Российской Федерации будут введены электронные паспорта, но окончательный ответ в отношении сроков будет известен позже, на данном этапе разрабатывается дизайн и тип новых документов. Идеальным типом Вице-премьер считает мобильное приложение, защищенное российской криптографией. Максим Акимов также уведомил, что Министерство Внутренних Дел (МВД) Российской Федерации будет главным редактором данных виртуального идентификатора и все изменения данных будут вводиться только через МВД, сообщает ТАСС.