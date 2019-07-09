Задержанным двадцати четырем украинским морякам огласили окончательный приговор после происшествия в Керченском проливе осенью прошлого года. Со слов адвоката моряков Николая Полозова, стадия дела, связанная со сбором информации окончена. Теперь адвокату предстоит изучать не менее трех месяцев двадцать томов материалов по расследованию. Также, адвокат отметил, что следственный комитет планирует обратиться в Московский Лефортовский суд с прошением о продлении срока задержания моряков.

Девятого июля Владимир Путин сообщил, что происшествие в Керченском проливе было нарочно подстроено экс-президентом Украины Петром Порошенко, чтобы ввести особое положение в Украине и отсрочить выборы. Со слов президента Российской Федерации, Петр Порошенко намеревался хотя бы ненадолго удержать власть в своих руках, потянуть время.

Напомним, что двадцать пятого ноября прошлого года, три украинских военных судна вошли в российские в территориальные воды и начали совершать опасные маневры, провоцировать российских пограничников на военные действия, сообщает Lenta.ru