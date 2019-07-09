Роспотребнадзор обозначил опасные для здоровья сферы деятельности

В прошлом году Российский потребительский надзор (Роспотребнадзор) выявил, что на сотрудников организаций по добыче полезных ископаемых в России приходится 50% профессиональных заболеваний. Второе место занимают работники обрабатывающих предприятий, количество заболеваний которых составляет 27%. На третьем месте стоят люди, работающие в сфере транспортировки и хранения грузов. На них приходится порядка 10% профессиональных заболеваний. В списке нежелательных для здоровья профессий находятся также строители, риск заболеть у которых равен 5%. А в организациях, специализирующихся на сельскохозяйственной продукции и рыболовстве шанс заболеть составляет 3%, сообщает РБК.