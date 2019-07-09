В сети появились первые изображения измененного Lada Largus

Компания АвтоВАЗ предоставила первые снимки рестайлингового авто Lada Largus. Новой, измененной версии автомобиля досталась обновленная решетка радиатора с большим знаком «ладьи» посередине. Теперь у автомобиля усиленное тонирование заднего стекла, подобное Lada Xray. В центре руля и на заднем бампере с улучшенным дизайном расположена эмблема Ladа. Напомним, АвтоВАЗ объявил об обновленной Lada Largus в начале этого года. В техническом отделе машины все остается без изменений, сообщает Regnum.ru