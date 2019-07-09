СМИ узнали подробности дела арестованного за измену Александра Воробьева

Задержанный за измену помощник полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев более трех лет подряд предоставлял за границу секретные материалы с собраний Совета безопасности Российской Федерации, сообщают некоторые СМИ. Так, при обыске в доме задержанного Воробьева было найдено множество документов с собраний Совета безопасности России. Также источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что данное дело ведет Первое следственное управление центрального аппарата ФСБ, передает РБК.