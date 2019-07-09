Роструд установил, когда работнику могут отказать в отпуске

Трудовой кодекс Российской Федерации свидетельствует о том, что каждому сотруднику предоставляется раз в год отпуск, длительностью в двадцать восемь дней. В случае, если отпуск одного из сотрудников отрицательно сказывается на качестве работы компании, то с одобрения работника его могут перенести на следующий год, поясняют в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд). Главным основанием для предоставления долгожданного отпуска является определенный в организации порядок, зафиксированный в расписании отпусков. Сотрудник должен быть поставленным в известность по поводу отпуска не позднее, чем за пол месяца до его начала, сообщает ТАСС.