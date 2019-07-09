Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Недавно в Twitter появилась публикация норвежского агентства, отвечающего за ядерную и радиационную безопасность. Был опубликован снимок советской атомной подлодки К-278, которая затонула тридцать лет назад.
Подчеркивается, что исследователи получили фотографии затонувшей АПЛ 7 июля поздно вечером.
До этого беспилотный глубоководный аппарат исследовал подлодку «Комсомолец», в результате чего около реакторного отсека было обнаружено превышение нормы радиации в 100 000 раз.
Специалисты подчеркивают, что утечку радиации впервые зарегистрировали в 2007 году, сообщает «Газета.ru».
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