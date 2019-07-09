Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Недавно в Twitter появилась публикация норвежского агентства, отвечающего за ядерную и радиационную безопасность. Был опубликован снимок советской атомной подлодки К-278, которая затонула тридцать лет назад.

Подчеркивается, что исследователи получили фотографии затонувшей АПЛ 7 июля поздно вечером.

До этого беспилотный глубоководный аппарат исследовал подлодку «Комсомолец», в результате чего около реакторного отсека было обнаружено превышение нормы радиации в 100 000 раз.

Специалисты подчеркивают, что утечку радиации впервые зарегистрировали в 2007 году, сообщает «Газета.ru».