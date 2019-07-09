Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр РФ по иностранным делам Сергей Лавров на полях неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии сообщил журналистам, что Россия готова рассмотреть предложения касательно урегулирования конфликта на востоке Украины.

Также он ответил на инициативу Владимира Зеленского о проведении встречи в Минске при участии лидеров таких стран, как Россия, Украина, Франция, Германия, Великобритания и США.

Лавров отметил, что когда речь заходит о серьезных инициативах, то их необходимо делать по дипломатическим каналам, а не через Facebook. Однако, добавил министр, Россия готова обсудить конкретные предложения, которые будут способствовать выполнению резолюции Совета Безопасности, одобрившую минские договоренности, а не подменять этот документ и сами минские договоренности.

Помимо этого Лавров подчеркнул, что уже созданы форматы для урегулирования конфликта в Донбассе и одобрены Советом Безопасности ООН. Для этого была создана контактная группа при участии Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который и стал коллективным автором Минских соглашений.

Также журналисты спросили, дискутировалась ли идея Зеленского на встрече в Словакии. На это Лавров ответил, что этот вопрос никто не обсуждал, пишут РИА Новости.