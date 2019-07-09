Названы главные способы кражи денег с карт россиян

Согласно данным Центробанка, основной причиной кражи с банковских карт россиян выступила их недостаточная защищенность.

Пользователи, которые используют мобильные устройства для оплаты, подвергаются мошенничеству. Это связано с неосторожностью и слабой киберграмотностью населения страны.

Центробанк заметил, что около 60% российских граждан ведутся на психологические приемы, применяемые для хищения денежных средств. Например, мошенники могут позвонить и представиться сотрудниками банка. Они, как правило, говорят об обнаружении подозрительной активности и запрашивают личные данные для доступа, после чего списывают деньги.

По мнению экспертов, чтобы снизить подобную статистику, необходимо заняться повышением киберграммотности российского населения, передает «Газета.ru».