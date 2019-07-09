Фарфоровые статуэтки Кокорина и Мамаева пользуются спросом

Статуэтки из фарфора спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева были сделаны Сысертским фарфоровым заводом.

Эти статуэтки были выставлены в Екатеринбурге на промышленной международной выставке «Иннопром». На заводе отметили, что фигурки спортсменов были сделаны к Чемпионату Мира по футболу 2018 года, но пользоваться спросом они начали после обнародования приговора Кокорину и Мамаеву.

Продавцы сувениров поделились, что сейчас фигурки спортсменов привлекают внимание многих людей, ведь они именные и даже совпадают татуировки, сообщает «Lenta.ru».