Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что правительством и президентом России решение о введении санкций против Грузии пока еще не принято.
Пресс-секретарь отметил, что Госдума продемонстрировала единодушие касательно инициативы по санкциям.
Накануне нижняя палата парламента выступила с предложением рассмотреть введение в отношении Грузии экономических ограничений, а именно запретить поставку минеральной воды и вина из этого государства. Также предлагается ввести ограничение на денежные переводы.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что экономические потери Грузии из-за введения таких ограничений могут составить около одного миллиарда долларов, пишет «Lenta.ru».
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оскорбляя Президента России этот недалекий (тут много слов о половой ориентации грузинского журналиста) не мужчина оскорбил всех кто выбрал В В Путина своим Президентом ..так что игнорировать это ни как нельзя .. и если ПризидентША Грузии призывает нам не поддаваться на провокации то пусть сама примет меры к улаживанию это позорного инцидента со своим грЁ*баным в разные дыры( и разными людьми )журнаГлистом так что санкций против Грузии не будет ..а будет всего лишь ответная и адекватная реакция на действия Грузинских властей