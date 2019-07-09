Кремль прокомментировал возможность санкций против Грузии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что правительством и президентом России решение о введении санкций против Грузии пока еще не принято.

Пресс-секретарь отметил, что Госдума продемонстрировала единодушие касательно инициативы по санкциям.

Накануне нижняя палата парламента выступила с предложением рассмотреть введение в отношении Грузии экономических ограничений, а именно запретить поставку минеральной воды и вина из этого государства. Также предлагается ввести ограничение на денежные переводы.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что экономические потери Грузии из-за введения таких ограничений могут составить около одного миллиарда долларов, пишет «Lenta.ru».