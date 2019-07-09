Путин раскрыл новые детали инцидента в Керченском проливе

Президент России в новом интервью режиссеру из США Оливеру Стоуну поделился своим мнением о том, что инцидент, произошедший в Керченском проливе, был намеренно устроен экс-главой Украины Петром Порошенко во время его предвыборной кампании. Отрывок из этого интервью показал «Первый канал».

По словам российского лидера, Порошенко понимал, что избиратели юга и востока страны не будут его поддерживать, поэтому и воспользовался этой провокацией для нагнетания ситуации и введения особого положения. Путин предположил, что бывший глава Украины подобными действиями намеревался отложить проведение выборов, чтобы удержать власть.

Напомним, что в эфире телеканала «Россия 1» 19 июля состоится премьера фильма «В борьбе за Украину», в которое вошло интервью с Владимиром Путиным, передает «Lenta.ru».