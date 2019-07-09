На Украине нашли связь телеканала NewsOne с российскими банками
09.07.2019 14:00
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Согласно информации «УНИАН», обнаружилась связь телеканала Украины NewsOne с банками России.
Источник из правоохранительных органов сообщил, что конечные получатели денежных платежей украинского телеканала являются начальниками кипрской фирмы Bimersano services LTD. Интересно то, что эта компания основала банки в России, такие как «Возрождение» и «Промсвязьбанк».
Также кипрская компания имеет пакет акций в этих российских банках, пишет «Газета.ru».
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