На Украине нашли связь телеканала NewsOne с российскими банками

Согласно информации «УНИАН», обнаружилась связь телеканала Украины NewsOne с банками России.

Источник из правоохранительных органов сообщил, что конечные получатели денежных платежей украинского телеканала являются начальниками кипрской фирмы Bimersano services LTD. Интересно то, что эта компания основала банки в России, такие как «Возрождение» и «Промсвязьбанк».

Также кипрская компания имеет пакет акций в этих российских банках, пишет «Газета.ru».