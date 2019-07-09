Ксения Собчак осудила грузинского журналиста, оскорбившего Путина

Телеведущая Ксения Собчак высказала свое отношение к инциденту, который произошел на одном из каналов Грузии. Она осудила поведение грузинского журналиста, оскорбившего главу РФ Владимира Путина, передает Газета.ру со ссылкой на Twitter Собчак. В своем микроблоге она написала, что ее отношение к Путину не изменилось, но «опускаться до плинтуса и нецензурных оскорблений — это нелепо», а поведение Габуния напоминает подростка, написавшего с радостью матерные слова на заборе. Ранее с аналогичной точкой зрения выступили ряд политических и общественных деятелей.