Британский самолет провел разведку у Черноморского побережья России

Британский самолет-разведчик совершил полет около российского Черноморского побережья. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar. Уточняется, что речь идет о самолете ВВС Великобритании Bombardier Global Express Sentinel R.1 (бортовой номер ZJ694, позывной RRR7308).

Приближение к российским границам было зафиксировано в 6:25 по московскому времени: самолет совершил круговой полет в районе Новороссийска. Расстояние от линии берега составило 61,3 км. Далее Bombardier совершил облет побережья Черного моря, совершил приближение береговой линии неподалеку от Севастополя – расстояние составило около 100 км. И уже после этого разведчик вернулся на свою базу.