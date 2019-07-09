Российские туристы массово отменяют брони в Грузии

После того, как в эфире одной из грузинских передач местный журналист нецензурно обругал президента России Владимира Путина, российские туристы стали в массовом порядке отменять бронирования в гостиницах и отелях. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от главы ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили. Он рассказал, что после того, как нормализовалась ситуация, туристы вновь после этого инцидента даже не выходят на связь.