Российские туристы массово отменяют брони в Грузии
09.07.2019 07:35
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После того, как в эфире одной из грузинских передач местный журналист нецензурно обругал президента России Владимира Путина, российские туристы стали в массовом порядке отменять бронирования в гостиницах и отелях. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от главы ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалвы Алавердашвили. Он рассказал, что после того, как нормализовалась ситуация, туристы вновь после этого инцидента даже не выходят на связь.
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