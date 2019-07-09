В США может произойти дефолт

Специалисты Центра двухпартийной политики США опубликовали отчет, согласно которому в Соединенных Штатах может произойти дефолт. Причем дефолт эксперты прогнозируют на сентябрь текущего года. По мнению экспертов, дефолт в США может произойти из-за низкой собираемости налогов. Также, в своем отчете специалисты порекомендовали обратиться в Конгресс для того, чтобы увеличить лимит государственного долга страны, пишет ТАСС.