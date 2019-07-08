До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

На рынке доля некачественной минеральной воды приблизилась к восьмидесяти процентам, сообщает Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. Матвиенко призывает противоборствовать контрафактной продукции всеми способами. В магазинах множество минеральной воды неизвестного происхождения. В понедельник стало известно, что началась борьба с контрафактной продукцией и уже предпринимаются нужные меры. Региональное правительство также начало борьбу с некачественной водой и закрыто более тридцати компаний, выпускающих якобы «Ессентуки», сообщает Интерфакс.