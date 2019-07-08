Гидрометцентр рассказал когда в Россию вернется лето

Александр Голубев, заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометеорологического центра Российской Федерации сообщил о том, что на этой неделе погода будет идентична предыдущей неделе. Со слов Голубева, днем температура не будет превышать двадцати градусов жары, а ночью не ниже семи градусов. При этом самая низкая температура останется в северных регионах России. Гидрометцентр также сообщает, что тепла пока не ожидается, но неделя дождей прошла, так что в ближайшее время можно ожидать перемены погоды, сообщает КарелИнформ.