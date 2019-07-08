Порошенко обещал дать по лицу недовольным украинцам

Экс-президент Украины Порошенко Петр озадачен тем, что на его собраниях с избирателями в ходе предвыборной кампании партии «Европейская солидарность» отдельные личности восклицали слово «Позор!» и пообещал негодующим "дать по морде". Так же известно, что ранее бывшего президента Украины прогнали с позором с прошлого митинга «Европейской солидарности» в населенном пункте Хмельницкий. В спину политика восклицали слова «Позор!» «Вон отсюда!» И другие подобные оскорбления. Известно, что в мае этого года Петр Порошенко поменял концепцию партии и переименовал ее в «Европейскую солидарность». Но после поражения в последних президентских выборах, рейтинг партии активно падает. По последним данным «Европейскую солидарность» поддерживает всего около 9% граждан Украины, сообщает Лента.ру.